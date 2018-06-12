Адвокат: 4 украинских моряков незаконно удерживают в Крыму

Как сообщается, обвинений задержанным не предъявили

Морякам задержанного у берегов аннексированного Российской Федерацией (РФ) Крыма украинского судна "ЯМК-0041" российские силовики не предъявили никаких обвинений, их удерживают незаконно. Об этом сообщил адвокат Эдем Семедляев, пишет "Радио Свобода".

"Четверо моряков, кроме капитана, находятся в пограничном управлении в городе Балаклава. Никаких обвинений им не предъявили. Их статус на сегодняшний день неизвестен. Адвокатов к ним не пускают. Их держат там просто как заложников. С какой целью - неизвестно: может, для обмена", - отметил Семедляев.

По его словам, он вместе с другим адвокатом Эмилем Курбединовым подал ряд жалоб на действия российских силовиков, в частности о незаконном задержании моряков.

Напомним, 17 мая в оккупированном Россией Крыму суд арестовал капитана задержанного у берегов Крыма украинского судна "ЯМК-0041" Виктора Новицкого, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

8 июня суд в анексованому Крыму продлил арест Новицкого на один месяц. Против него возбудили дело по обвинению в "незаконной добыче морских биоресурсов в исключительной экономической зоне России".

Отметим, прокуратура открыла дело по факту задержание украинского рыболовецкого судна в анексованому россией Крыма.

О задержании украинского судна в Крыму стало известно 4 мая 2018 года. Гостаможслужба Украины сообщила, что задержанное судно имело все необходимые документы на вылов рыбы на украинской территории. На борту находилось 5 членов экипажа.