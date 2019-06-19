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У задержанного крымскотатарского активиста ухудшилось состояние здоровья

Новости » Общество    19.06.2019 - 08:23
У задержанного крымскотатарского активиста ухудшилось состояние здоровья
Фото: обыски в Крыму (facebook.com/anton.naumliuk)

Завтра Общественная наблюдательная комиссия рассмотрит предоставление крымскому татарину медицинской помощи

У арестованного после массовых обысков в Крыму 27 марта крымскотатарского активиста Сервета Газиева ухудшилось состояние здоровья в СИЗО Ростова-на-Дону. Об этом заявила адвокат Александр Стасюк, сообщает "Крым.Реалии".

Адвокат сообщил, что завтра Общественная наблюдательная комиссия рассмотрит предоставление крымскому татарину медицинской помощи.

"В очередной раз у Газиева ухудшилось состояние здоровья. Я узнал об этом позавчера и сразу связался с организацией, которая помогала организовать медобследование первого раза. Это отделение движения "За права человека" в Ростове. В четверг планируется заседание ОНК, в ходе которого рассмотрят вопросы оказания помощи Сервету Газиеву. По нашей информации, должной медицинской помощи он не получает. То есть после обследования лечение ему назначено, но ему ставят уколы, которые просто снимают симптомы болезни. Но не проводят полного излечения", - рассказал адвокат Газиева.

Напомним, Госдепартамент Соединенных Штатов осудил действия России по задержанию 23 жителей Крыма, подозреваемых в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", которую в РФ называют террористической.

В МИД выразили протест из-за приговора крымским татарам в России Суд вынес приговор крымским татарам по "делу Хибз ут-Тахрир"
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