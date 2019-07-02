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У Криму затримали кримського татарина за публікацію в соцмережі

Новини » Надзвичайні події    02.07.2019 - 17:53
У Криму затримали кримського татарина за публікацію в соцмережі
Ілюстративне фото (facebook.com/crimeansolidarity)

Затриманий звинувачується у виробництві і розповсюдженні екстремістських матеріалів

В окупованому Криму затримали кримського татарина Сеяра Емірова за публікацію в соціальних мережах. Про це повідомляє РБК-Україна за посиланням на суспільне об'єднання Кримська солідарність

За словами громадського захисника, Сейтосмана Каралієва, Сеяра затримали за публікацію 2013 року у соціальній мережі ВКонтакте. Також, активіст розповів про те, що вчора додому до нього приходили співробітники поліції, але так як у них не було наказу на затримання, Еміров відмовився поїхати з ними, а вже сьогодні його затримали біля будинку батьків.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, в окупованому Криму проходили нові  обшуки у кримських татар. Відомо, що після обшуку російські силовики затримали і відвезли до відділу ФСБ Росії активіста Ескендера Сулейманова. 

Крім того, у заарештованого після масових обшуків в Криму 27 березня кримськотатарського активіста Сервета Газієва погіршився стан здоров’я в СІЗО Ростова-на-Дону. Адвокат повідомив, що Громадська наглядова комісія розгляне надання кримському татарину медичної допомоги. 

У Криму проходять нові обшуки У затриманого кримськотатарського активіста погіршився стан здоров'я
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