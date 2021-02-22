В Крыму возобновили дело Бекирова. Украина просит усилить давление на Россию

Об этом рассказала украинский омбудсмен Людмила Денисова в своем Telegram-канале .

"Считаю, что возобновление судебных заседаний в отношении Бекирова - продолжение политического преследования страной-оккупантом. Осуждаю незаконные действия российской власти и прошу международное сообщество продолжать давление на нее для прекращения политического преследования граждан Украины и освобождения всех, кто находится в незаконном заключении на территории РФ и в Крыму", - заявила Денисова.

На первом "заочном судебном заседании", которое состоялось 19 февраля 2021 года, оккупанты рассматривали дело против Бекирова по сути и объявили "обвинительное заключение". Омбудсмен назвала объявленное "обвинительное заключение" безосновательным.

Напомним, Бекирова освободили из российского плена 7 сентября 2019 года. Вместе с ним на подконтрольную Украине территорию вернулись Олег Сенцов, Роман Сущенко, Владимир Балух и другие политзаключенные, а также 24 украинских моряка.

Как писало РБК-Украина, после освобождения Бекирова оккупационный "суд" в Крыму решил приостановить дело в его отношении. Адвокат объяснял, что судебных заседаний не будет, пока Бекиров не поправит здоровье.