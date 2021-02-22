У Криму відновили справу Бекірова. Україна просить посилити тиск на Росію

Про це розповіла український омбудсмен Людмила Денісова у своєму Telegram-каналі .

"Вважаю, що відновлення судових засідань стосовно Бекірова - продовження політичного переслідування країною-окупантом. Засуджую незаконні дії російської влади та прошу міжнародну спільноту продовжувати тиск на неї задля припинення політичного переслідування громадян України та звільнення усіх, хто перебуває у незаконному ув’язненні на території РФ та в Криму", - заявила Денісова.

На першому "заочному судовому засіданні", яке відбулося 19 лютого 2021 року, окупанти розглядали справу проти Бекірова по суті та оголосили "обвинувальний висновок". Омбудсмен назвала оголошений "обвинувальний висновок" безпідставним.

Нагадаємо, Бекірова звільнили з російського полону 7 вересня 2019 року. Разом з ним на підконтрольну Україні територію повернулися Олег Сенцов, Роман Сущенко, Володимир Балух та інші політв'язні, а також 24 українських моряків.

Як писало РБК-Україна, після звільнення Бекірова окупаційний "суд" в Криму вирішив призупинити справу щодо нього. Адвокат пояснював, що судових засідань не буде, поки Бекіров не покращить здоров'я.