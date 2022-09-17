В Крыму уничтожили две машины пропагандиста Киселева

Во временно оккупированном Крыму сожгли машины российского пропагандиста Дмитрия Киселева. Они сгорели ночью в Коктебеле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Ксении Собчак.
Дотла выгорели автомобили Land Rover Freeland и гольф-кар. По свидетельствам очевидцев, поджигатель был один. Лицо он закрыл медицинской маской, был в очках, капюшоне и бахилах.
Пожар произошел около двух часов ночи на улице Айвазовского.
По факту поджога возбуждено уголовное дело, полиция ищет поджигателя. В пресс-релизе ведомства нет информации о том, кому принадлежат авто.
Как сообщалось, ранее российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву объявили подозрение в Украине.
Также Государственное бюро расследований планирует инициировать международный розыск российского пропагандиста Владимира Соловьева.
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