В Крыму уничтожили две машины пропагандиста Киселева

Дотла выгорели автомобили Land Rover Freeland и гольф-кар. По свидетельствам очевидцев, поджигатель был один. Лицо он закрыл медицинской маской, был в очках, капюшоне и бахилах.

Пожар произошел около двух часов ночи на улице Айвазовского.

По факту поджога возбуждено уголовное дело, полиция ищет поджигателя. В пресс-релизе ведомства нет информации о том, кому принадлежат авто.