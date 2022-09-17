UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Крыму уничтожили две машины пропагандиста Киселева

Фото: пропагандист Дмитрий Киселев (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

Во временно оккупированном Крыму сожгли машины российского пропагандиста Дмитрия Киселева. Они сгорели ночью в Коктебеле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Ксении Собчак.

Дотла выгорели автомобили Land Rover Freeland и гольф-кар. По свидетельствам очевидцев, поджигатель был один. Лицо он закрыл медицинской маской, был в очках, капюшоне и бахилах.

Пожар произошел около двух часов ночи на улице Айвазовского.

По факту поджога возбуждено уголовное дело, полиция ищет поджигателя. В пресс-релизе ведомства нет информации о том, кому принадлежат авто.

Как сообщалось, ранее российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву объявили подозрение в Украине.

Также Государственное бюро расследований планирует инициировать международный розыск российского пропагандиста Владимира Соловьева.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым