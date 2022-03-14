Российского пропагандиста Соловьева объявят в международный розыск, - ГБР

Государственное бюро расследований (ГБР) собрало необходимые материалы для объявления в международный розыск российского пропагандиста Владимира Соловьева. Украинский суд уже заочно его арестовал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГБР.

Сообщается, что 14 марта Лычаковский районный суд Львова удовлетворил ходатайство следователя и избрал Соловьеву меру пресечения в виде содержания под стражей.

До этого ему было объявлено подозрение в публичных призывах к изменению государственных границ Украины, что привело к тяжким последствиям - гибели людей.

"Установлено, что Владимир Соловьев системно поддерживал преступные действия высшего руководства РФ по вторжению в Украину и призывал к изменению ее территориального устройства, в том числе через проведение военных действий и уничтожение военной инфраструктуры и мирного населения", - говорится в сообщении.

Следователи собрали необходимый пакет документов для объявления Соловьева в международный розыск. Его в ближайшее время направят зарубежным коллегам.