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У Криму знищили дві машини пропагандиста Кисельова

Фото: пропагандист Дмитро Кисельов (росЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

У тимчасово окупованому Криму спалили машини російського пропагандиста Дмитра Кисельова. Вони згоріли вночі у Коктебелі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Кенії Собчак.

Дотла вигоріли автомобілі Land Rover Freeland та гольф-кар. За свідченнями очевидців, палій був один. Обличчя він закрив медичною маскою, був в окулярах, капюшоні та бахілах. Пожежа сталася близько другої години ночі на вулиці Айвазовського.

За фактом підпалу порушено кримінальну справу, поліція шукає палія. У прес-релізі відомства немає інформації про те, кому належить авто.

Як повідомлялося, раніше російському пропагандисту Дмитру Кисельову оголосили підозру в Україні.

Також Державне бюро розслідувань планує ініціювати міжнародний розшук російського пропагандиста Володимира Соловйова.

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Крим