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В Крыму уничтожили две машины пропагандиста Киселева

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Крым, Суббота 17 сентября 2022 18:13
В Крыму уничтожили две машины пропагандиста Киселева Фото: пропагандист Дмитрий Киселев (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

Во временно оккупированном Крыму сожгли машины российского пропагандиста Дмитрия Киселева. Они сгорели ночью в Коктебеле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Ксении Собчак.

Дотла выгорели автомобили Land Rover Freeland и гольф-кар. По свидетельствам очевидцев, поджигатель был один. Лицо он закрыл медицинской маской, был в очках, капюшоне и бахилах.

Пожар произошел около двух часов ночи на улице Айвазовского.

По факту поджога возбуждено уголовное дело, полиция ищет поджигателя. В пресс-релизе ведомства нет информации о том, кому принадлежат авто.

Как сообщалось, ранее российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву объявили подозрение в Украине.

Также Государственное бюро расследований планирует инициировать международный розыск российского пропагандиста Владимира Соловьева.

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