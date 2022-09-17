У Криму знищили дві машини пропагандиста Кисельова

У тимчасово окупованому Криму спалили машини російського пропагандиста Дмитра Кисельова. Вони згоріли вночі у Коктебелі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Кенії Собчак.

Дотла вигоріли автомобілі Land Rover Freeland та гольф-кар. За свідченнями очевидців, палій був один. Обличчя він закрив медичною маскою, був в окулярах, капюшоні та бахілах. Пожежа сталася близько другої години ночі на вулиці Айвазовського.

За фактом підпалу порушено кримінальну справу, поліція шукає палія. У прес-релізі відомства немає інформації про те, кому належить авто.