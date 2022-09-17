У Криму знищили дві машини пропагандиста Кисельова
У тимчасово окупованому Криму спалили машини російського пропагандиста Дмитра Кисельова. Вони згоріли вночі у Коктебелі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Кенії Собчак.
Дотла вигоріли автомобілі Land Rover Freeland та гольф-кар. За свідченнями очевидців, палій був один. Обличчя він закрив медичною маскою, був в окулярах, капюшоні та бахілах. Пожежа сталася близько другої години ночі на вулиці Айвазовського.
За фактом підпалу порушено кримінальну справу, поліція шукає палія. У прес-релізі відомства немає інформації про те, кому належить авто.
Як повідомлялося, раніше російському пропагандисту Дмитру Кисельову оголосили підозру в Україні.
Також Державне бюро розслідувань планує ініціювати міжнародний розшук російського пропагандиста Володимира Соловйова.
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