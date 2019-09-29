В Крыму сообщают о визите "иностранных представителей из Европы и США"

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Делегация якобы прибывает в Крым в воскресенье

В аннексированном Крыму сообщили о визите 22 иностранцев из западных стран, в том числе из США и Германии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на окупационные СМИ.

По информации окупационных СМИ, якобы официальная часть визита начнется с посещения Севастополя, после чего состоится ряд публичных мероприятий в Симферополе. Иностранные гости также планируют посетить Крымский университет имени В.И. Вернадского и детский центр "Артек".

"Делегация прибывает в Крым в воскресенье. В ее составе 22 человека из Норвегии, Бельгии, Голландии, США, Германии. Цель визита - укрепление связей по линии народной дипломатии. Визит продлится по 6 октября", - говорится в сообщении.

Запланирована встреча в крымском парламенте, а также посещение Евпатории и Ялты.

Напомним, в августе этого года в аннексированном Крыму возбудили пять новых уголовных дел в отношении крымчан за уклонение от службы в Вооруженных силах России.

Ранее сообщалось, власти оккупированного Крыма проводят среди детей меры, которые направлены на пропаганду войны и вступления в армию РФ.

Как сообщало РБК-Украина, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что украинские порты потеряли 6 млрд гривен с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым.