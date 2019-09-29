У Криму повідомляють про візит "іноземних представників з Європи та США"

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Делегація нібито прибуває до Криму в неділю

В анексованому Криму повідомили про візит 22 іноземців із західних країн, в тому числі з США та Німеччини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на окупаційні ЗМІ.

За інформацією окупаційних ЗМІ, нібито офіційна частина візиту почнеться з відвідування Севастополя, після чого відбудеться ряд публічних заходів в Сімферополі. Іноземні гості планують відвідати Кримський університет імені в. І. Вернадського та дитячий центр "Артек".

"Делегація прибуває до Криму в неділю. В її складі 22 людини з Норвегії, Бельгії, Голландії, США, Німеччини. Мета візиту - зміцнення зв'язків по лінії народної дипломатії. Візит триватиме по 6 жовтня", - йдеться у повідомленні.

Запланована зустріч в кримському парламенті, а також відвідування Євпаторії і Ялти.

Нагадаємо, в серпні цього року в анексованому Криму порушили п'ять нових кримінальних справ проти кримчан за ухилення від служби в Збройних силах Росії.

Раніше повідомлялося, влада окупованого Криму проводить серед дітей заходи, які спрямовані на пропаганду війни і вступу в армію РФ.

Як повідомляло РБК-Україна, міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що українські порти втратили 6 млрд гривень до 2014 року, коли Росія анексувала Крим.