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В аннексированном Крыму сообщают о масштабном отключении света

НовостиПроисшествия    13.06.2018 - 15:58
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Обесточен весь Симферополь

В аннексированном Россией Крыму сегодня, 13 июня, произошло масштабное отключение света. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Обесточен весь Симферополь: нет света в торговых центрах, кафе, стали троллейбусы.

Также об отключении света в соцсетях сообщают жители Севастополя и Ялты. По их словам, мобильный интернет работает, однако позвонить они не могут.

Фото: (скриншот / facebook.com / karpovleonid)

Крымэнерго и Севастопольэнерго пока не комментировали эту ситуацию.

Напомним, утром 13 июня сообщалось, что  связи с ухудшением погодных условий в Украине обесточены 238 населенных пунктов.

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Теги публикации: Крым, Крым, обесточен  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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