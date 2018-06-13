В аннексированном Крыму сообщают о масштабном отключении света

Обесточен весь Симферополь
В аннексированном Россией Крыму сегодня, 13 июня, произошло масштабное отключение света. Об этом сообщает "Крым.Реалии".
Обесточен весь Симферополь: нет света в торговых центрах, кафе, стали троллейбусы.
Также об отключении света в соцсетях сообщают жители Севастополя и Ялты. По их словам, мобильный интернет работает, однако позвонить они не могут.
Фото: (скриншот / facebook.com / karpovleonid)
Крымэнерго и Севастопольэнерго пока не комментировали эту ситуацию.
В Ялте отключили свет. Кто-нибудь знает, на долго?— Подслушано Ялта (@in_yalta) 13 червня 2018 р.
Напомним, утром 13 июня сообщалось, что связи с ухудшением погодных условий в Украине обесточены 238 населенных пунктов.