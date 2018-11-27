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У окупованому Криму сьогодні оберуть запобіжний захід захопленим морякам

Новини » Надзвичайні події    27.11.2018 - 08:44
У окупованому Криму сьогодні оберуть запобіжний захід захопленим морякам
Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovamlsp)

Суд над моряками пройде в окупованому Сімферополі

В окупованому Сімферополі (Крим) сьогодні оберуть запобіжний захід захопленим українським морякам. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост омбудсмена Людмили Денісової у Facebook.

За її словами, сьогодні в Сімферополі оберуть запобіжний захід для затриманих моряків. Засідання розпочнеться о 09:00 в Київському районному суді. Також Денісова зазначила, що джерела в Криму повідомили про переміщення моряків з Керчі до Сімферополя.

"Машина з моряками проїхала по трасі до Сімферополя. 1-а машина супроводу з мигалкою, друга - КамАЗ з будкою, вікна загратовані, мікроавтобус і машина супроводу з мигалкою. Біля Сімферополя за київським часом о 06:00", - додала вона.

У окупованому Криму сьогодні оберуть запобіжний захід захопленим морякам

Нагадаємо, раніше Федеральна служба безпеки Росії оприлюднила відеозапис допиту українських моряків. Зокрема, російські силовики допитали військовослужбовців Андрія Драча, Сергія Цибизова і Володимира Лісного.

У Військово-морських силах вже заявили, що захоплені моряки дають свідчення під тиском.

 

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