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У Зеленского допускают вынесение Крыма "за скобки" ради мирного договора с РФ

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Киев, Пятница 08 апреля 2022 09:17
У Зеленского допускают вынесение Крыма "за скобки" ради мирного договора с РФ Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Милан Лелич

Украинская сторона может пойти на вынесение вопроса оккупированного Крыма "за скобки" ради подписания реального мирного договора с Россией. Но вопросы территориальной целостности буду определяться исключительно президентом Владимиром Зеленским.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Все, что касается территориальной целостности, определяется исключительно президентом Украины. Он свою позицию неоднократно высказывал: Крым - это незыблемая часть Украины. Все территории Украины - это Украина", - ответил он на вопрос о готовности вынести вопрос полуострова "за скобки", если он станет непреодолимым препятствием для подписания мирного договора.

По его словам, какие-то вопросы можно выносить в отдельные переговорные позиции.

"Но для нас принципиально - это окончание войны с реальной формулой безопасности, которая позволит в будущем не иметь таких войн на территории Украины. Мы хотим точно знать, сколько стран будут с нами с первого дня, в случае чего, а не ждать 72 часа, пока мы прекратим существовать. Мы не перестали существовать 43 дня и не перестанем еще тысячи лет, столько, сколько нужно украинской цивилизации", - добавил Подоляк.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "неприемлемым" обсуждение вопросов Крыма и Донбасса на возможной встрече президентов России и Украины.

Отметим, российская сторона не готова обсуждать статус Крыма и настаивает, что крымский вопрос якобы закрыт.

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