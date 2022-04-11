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У Криму російські окупанти побоюються контрнаступу ЗСУ, - Генштаб

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Автономна Республіка Крим, Понеділок 11 квітня 2022 19:34
У Криму російські окупанти побоюються контрнаступу ЗСУ, - Генштаб Фото: Російські військові в окупованому Криму (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Генеральний штаб Збройних сил України заявив про деморалізацію сил ворога на території окупованої Автономної Республіки Крим.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис Генштабу ЗСУ у Facebook.

У військах РФ на півострові поширюються чутки про близький контрнаступ ЗСУ на Херсонщині. Після звільнення області українські війська нібито перейдуть адміністративну межу з АР Крим.

"Серед особового складу окупаційних підрозділів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим поширюється інформація, що Збройні сили України планують контрнаступ у Херсонській області з можливістю розвитку успіху та заходу на Кримський півострів", – ідеться в повідомленні.

До слова, в Офісі президента припускали винесення "за дужки" питання Криму в переговорах із РФ.

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