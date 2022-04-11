У Криму російські окупанти побоюються контрнаступу ЗСУ, - Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України заявив про деморалізацію сил ворога на території окупованої Автономної Республіки Крим.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на допис Генштабу ЗСУ у Facebook.

У військах РФ на півострові поширюються чутки про близький контрнаступ ЗСУ на Херсонщині. Після звільнення області українські війська нібито перейдуть адміністративну межу з АР Крим.

"Серед особового складу окупаційних підрозділів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим поширюється інформація, що Збройні сили України планують контрнаступ у Херсонській області з можливістю розвитку успіху та заходу на Кримський півострів", – ідеться в повідомленні.