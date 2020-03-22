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У незаконно удерживаемого Россией крымского татарина симптомы коронавируса, - Денисова

Новости » Происшествия     22.03.2020 - 09:34
У незаконно удерживаемого Россией крымского татарина симптомы коронавируса, - Денисова
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Ему не установили диагноз, а дали лишь жаропонижающие препараты

У незаконно удерживаемого крымского татарина Сервера Мустафаева с 19 марта повышенная температура тела, кашель и при этом не установлен диагноз. Об этом сообщила в Facebook украинский омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, состояние здоровья Сервера Мустафаева ухудшилось - температура тела повысилась с 37,6 до 39,3, сухой кашель, сильная головная боль и слабость во всем теле.

"Он обращался к медикам, однако ему сделали только жаропонижающие инъекции, не было сделано ни одного анализа и не установлен диагноз... Учитывая объявленный Всемирной организацией здравоохранения'я пандемию коронавірусної инфекции считаю такие действия российской власти недопустимыми, ведь они прямо нарушают основополагающее право человека на жизнь, гарантированное Конвенцией о защите прав человека и основополагающих свобод.", - заявила Денисова.

Омбудсмен потребовала от уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой немедленно провести полное медицинское обследование Сервера Мустафаева, чтобы исключить заражение инфекционными заболеваниями, в частности коронавирусной инфекцией.

Напомним, ранее сообщалось, что в аннексированном Крыму российские силовики после обыска задержали крымского татарина Делявера Ибраимова. По словам адвоката Эмиля Курбединова, на момент обыска в квартире кроме Ибраимова больше никого не было.

Также РБК-Украина писало, что 11 марта, в результате обысков российскими силовиками в Крыму задержаны четверо крымских татар. Среди задержанных - Сейтумер Сейтумеров (журналист телеканала ATR), Осман Сейтумеров, Амет Сулейманов (журналист инициативы "Крымская солидарность"), Рустем Сейтмеметов.

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