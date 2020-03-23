В Крыму возбудили уголовное дело против главы Меджлиса

Фото: Рефат Чубаров (РБК-Украина)

Рефата Чубарова подозревают в организации массовых беспорядков в 2014 году

Следственный комитет Российской Федерации в Крыму возбудил уголовное дело против главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова об организации массовых беспорядков в 2014 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего главы общественного объединения "Меджлис крымскотатарского народа"* Рефата Чубарова, которому вменяется организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием (часть 1 статьи 212 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время получены доказательства причастности Чубарова к организации массовых беспорядков у здания Верховного совета Автономной Республики Крым.

"В настоящее время в рамках расследования уголовного дела установлены и допрошены потерпевшие, свидетели и очевидцы тех событий. Во взаимодействии с уполномоченными структурами проводится вся необходимая работа по установлению обстоятельств совершенного преступления и недопущению дестабилизации на территории полуострова", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил о депортации из оккупированного Крыма на материковую часть Украины журналиста Евгения Гайворонского.