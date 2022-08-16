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У Криму знову пролунало кілька вибухів: над Сімферополем піднімається дим

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Крим, Вівторок 16 серпня 2022 13:17
У Криму знову пролунало кілька вибухів: над Сімферополем піднімається дим Фото: у Криму знову пролунало кілька вибухів (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

На військовій авіабазі біля окупованого Сімферополя пролунало кілька вибухів. Над районом здіймається чорний дим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як стверджує видання "Комерсант", вибухи сталися на військовій авіабазі в смт Гвардійське. Перевіряється версія з атакою малим безпілотним літальним апаратом на склад боєприпасів.

Зазначимо, що смт Гвардійське знаходиться в декількох сотнях кілометрів від лінії фронту.

У Криму знову пролунало кілька вибухів: над Сімферополем піднімається дим

Фото: населений пункт Гвардійське в окупованому Криму (Google Maps)

Нагадаємо, сьогодні у тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. У Джанкойському районі здетонувало сховище боєприпасів.

Після вибухів "влади" оголосили евакуацію жителів селища Травневе.

Міністерство оборони Росії заявило, що вибухи під Джанкоєм сталися нібито в результаті диверсії.

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