У Криму знову пролунало кілька вибухів: над Сімферополем піднімається дим

Фото: у Криму знову пролунало кілька вибухів (Getty Images)

На військовій авіабазі біля окупованого Сімферополя пролунало кілька вибухів. Над районом здіймається чорний дим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.