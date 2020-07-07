В Крыму проводят обыски у крымских татар

В Крыму российские правоохранители проводят обыски в домах крымских татар. Они проводятся в нескольких районах полуострова.

Об этом сообщает в Facebook "Крымская солидарность".

Обыск проводится в доме Эмиля Зиядинова в поселке Октябрьское Красногвардейского района, у Исмета Ибрагимова в поселке Курцы Симферопольского района, а также у Дилявера Меметова в Алуште.

Обыски также проходят в домах крымских татар в Бахчисарайском районе - в селе Железнодорожное у Суфьянова Алима и в селе Белокаменка у Хайретдинова Сейрана.

Как пишут "Ґрати", в конце мая Меметова задерживали российские пограничники при попытке пересечь админграницу с Херсонской областью. Тогда крымчанина доставили в отделение полиции в Джанкое и изъяли документы. К вечеру его отпустили и вернули документы, однако оказалось, что в паспорте вырваны страницы. Адвокат Назим Шейхмамбетов предположил, что это было сделано намеренно, чтобы не выпустить Меметова из Крыма.

Эмиля Зиядинова также задерживали 27 марта прошлого года, когда он пришел поддержать крымских татар, проживающих в микрорайоне Каменка Симферополя, у которых шли обыски. Зиядинов присутствовал во время обыска вместе с другими активистами. Его задержали и составили админпротокол о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (статья 19.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ).

По версии правоохранителей, он взял за рукав одного из полицейских, однако на видео задержания этого нет. В этот же день Киевский райсуд Симферополя оштрафовал Зиядинова на 500 рублей.

Напомним, 2 июля утром к 65-летней крымской татарке Шейде Асановой в селе Курское Белогорского района с обыском приехали российские силовики.

Обыски российские силовики проводят у крымских татар часто. Поэтому международное сообщество осуждает действия РФ и требует прекратить это. Впрочем, обыски все равно продолжаются.

Также РБК-Украина сообщало, что в результате обысков российскими силовиками в Крыму задержаны четверо крымских татар.