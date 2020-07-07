У Криму проводять обшуки у кримських татар

Фото: обшуки у кримських татар (facebook.com/crimeansolidarity)

Обшуки проводяться в будинках кримських татар в декількох районах півострова

В Криму російські правоохоронці проводять обшуки в будинках кримських татар. Вони проводяться в районах півострова.

Про це повідомляє в Facebook "Кримська солідарність".

Обшук проводиться в будинку Еміля Зіядінова в селищі Жовтневе Красногвардійського району, у Ісмета Ібрагімова в селищі Курці Сімферопольського району, а також у Ділявера Меметова в Алушті.

також проходять Обшуки в будинках кримських татар в Бахчисарайському районі - в селі Залізничне у Суфьянова Аліма і в селі Білокам'янка у Хайретдінова Сейрана.

Як пишуть "ґрати", в кінці травня Меметова затримували російські прикордонники при спробі перетнути адмінкордон з Херсонською областю. Тоді кримчанина доставили у відділення поліції в Джанкої і вилучили документи.

До вечора його відпустили і повернули документи, однак виявилося, що в паспорті вирвані сторінки. Адвокат Назім Шейхмамбетов припустив, що це було зроблено навмисно, щоб не випустити Меметова з Криму.

Еміля Зіядінова також затримували 27 березня минулого року, коли він прийшов підтримати кримських татар, які проживають в мікрорайоні Кам'янка Сімферополя, у яких йшли обшуки. Зіядінов був присутній під час обшуку разом з іншими активістами. Його затримали і склали адмінпротокол про непокору законному розпорядженню працівника поліції (стаття 19.3 Кодексу про адміністративні правопорушення РФ).

За версією правоохоронців, він взяв за рукав одного з поліцейських, проте на відео затримання цього немає. В цей же день Київський райсуд Сімферополя оштрафував Зиядинова на 500 рублів.

Нагадаємо, 2 липня вранці до 65-річної кримської татарки Шейде Асанової в селі Курське Білогірського району з обшуком приїхали російські силовики.

Обшуки російські силовики проводять у кримських татар часто. Тому міжнародне співтовариство засуджує дії РФ і вимагає припинити це. Втім, все одно тривають обшуки.

Також РБК-Україна повідомляло, що в результаті обшуків російськими силовиками в Криму затримані четверо кримських татар.

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Автор: Надія Собенко