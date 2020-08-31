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В Крыму проводят массовые обыски у крымских татар

Крым, Понедельник 31 августа 2020 08:17
В Крыму проводят массовые обыски у крымских татар
Фото: обыски в Крыму (facebook.com/anton.naumliuk)
Автор: Анастасия Рокитна

В Нижнегорском, Советском районах Крыма и Судаке силовики проводят обыски в домах крымских татар. Также обыск проходит в селе Разливы на ул. Сеитлер.

Об этом сообщает общественное объединение "Крымская солидарность".

В Нижнегорском районе сообщают об обыске в доме журналиста "Крымской солидарности", корреспондента "Грани.ру" Айдера Кадырова. Его увезли в УФСБ Симферополя.

В Советском районе (п. Советский, ул. Золотово) проходит обыск в доме Энвера Топчи.

Также стало известно об обыске в Судаке (ул. Чалаш Смаил), в доме активиста Ридвана Умерова.

LIVE. Обыск в доме активиста Ридвана Умерова. г. Судак 31.08.2020

Опубліковано Крымская солидарность Неділя, 30 серпня 2020 р.

Напомним, представительство президента Украины в Крыму осуждает массовые обыски и задержания крымских татар в оккупированном Россией полуострове.

Также заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппарова назвала массовые задержания в Крыму попыткой выдать крымских татар за террористов.

РБК-Украина писало, что ранее в Крыму прошли обыски у крымских татар в Красногвардейском, Симферопольском, Бахчисарайском районах, а также в Алуште.

Как стало известно РБК-Украина, в ходе обысков были задержаны 6 крымских татар.

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