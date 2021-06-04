В Крыму произошел взрыв цистерны для нефтепродуктов: сообщается о жертве

В оккупированном Крыму (г. Щелкино) на одном из предприятий взорвалась пустая цистерна для нефтепродуктов во время проведения сварочных работ. В результате происшествия погиб один из рабочих.
Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
"Установлено, что во время сварочных работ пустая цистерна, где раньше хранились нефтепродукты взорвалась - в результате которого один из рабочих получил травмы, не совместимые с жизнью",- заявляет оккупационная власть.
Отмечается, что по данному факту поручено возбудить уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.
"В рамках следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе будет дана оценка соблюдению требований промышленной безопасности, а также охраны труда работников на предприятии",- добавляют в пресс-службе.
Напомним, что в Сербии на предприятии "Слобода" оборонно-промышленного комплекса начался пожар. Там взорвались склады с боеприпасами.
Также РБК-Украина писало, что в столице Афганистана взорвался заминированный автомобиль. В результате погибли четыре гражданина, еще пятеро получили ранения.