У Криму стався вибух цистерни для нафтопродуктів: повідомляється про жертви

В окупованому Криму (м. Щолкіне) на одному із підприємств вибухнула порожня цистерна для нафтопродуктів під час проведення зварювальних робіт. В результаті події загинув один із робітників.

"Встановлено, що під час зварювальних робіт порожня цистерна, де раніше зберігалися нафтопродукти - вибухнула, в результаті якого один з робітників отримав травми, не сумісні з життям", - заявляє окупаційна влада.

Зазначається, що за даним фактом доручено порушити кримінальну справу за статтею про порушення вимог охорони праці, що призвело з необережності до смерті людини.

"У рамках слідства будуть встановлені всі обставини події, в тому числі буде дано оцінку дотриманню вимог промислової безпеки, а також охорони праці працівників на підприємстві", - додають у прес-службі.