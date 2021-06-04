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У Криму стався вибух цистерни для нафтопродуктів: повідомляється про жертви

Автор: РБК-Україна

В окупованому Криму (м. Щолкіне) на одному із підприємств вибухнула порожня цистерна для нафтопродуктів під час проведення зварювальних робіт. В результаті події загинув один із робітників.

Про це повідомляє прес-служба Слідчого комітету РФ.

"Встановлено, що під час зварювальних робіт порожня цистерна, де раніше зберігалися нафтопродукти - вибухнула, в результаті якого один з робітників отримав травми, не сумісні з життям", - заявляє окупаційна влада.

Зазначається, що за даним фактом доручено порушити кримінальну справу за статтею про порушення вимог охорони праці, що призвело з необережності до смерті людини.

"У рамках слідства будуть встановлені всі обставини події, в тому числі буде дано оцінку дотриманню вимог промислової безпеки, а також охорони праці працівників на підприємстві", - додають у прес-службі.

Нагадаємо, що у Сербії на підприємстві "Слобода" оборонно-промислового комплексу почалася пожежа. Там вибухнули склади з боєприпасами.

Також РБК-Україна писало, що в столиці Афганістану підірвався замінований автомобіль. Внаслідок чого загинули чотири громадяни, ще п'ятеро отримали поранення.

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