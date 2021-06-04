У Криму стався вибух цистерни для нафтопродуктів: повідомляється про жертви

В окупованому Криму (м. Щолкіне) на одному із підприємств вибухнула порожня цистерна для нафтопродуктів під час проведення зварювальних робіт. В результаті події загинув один із робітників.
Про це повідомляє прес-служба Слідчого комітету РФ.
"Встановлено, що під час зварювальних робіт порожня цистерна, де раніше зберігалися нафтопродукти - вибухнула, в результаті якого один з робітників отримав травми, не сумісні з життям", - заявляє окупаційна влада.
Зазначається, що за даним фактом доручено порушити кримінальну справу за статтею про порушення вимог охорони праці, що призвело з необережності до смерті людини.
"У рамках слідства будуть встановлені всі обставини події, в тому числі буде дано оцінку дотриманню вимог промислової безпеки, а також охорони праці працівників на підприємстві", - додають у прес-службі.
Нагадаємо, що у Сербії на підприємстві "Слобода" оборонно-промислового комплексу почалася пожежа. Там вибухнули склади з боєприпасами.
Також РБК-Україна писало, що в столиці Афганістану підірвався замінований автомобіль. Внаслідок чого загинули чотири громадяни, ще п'ятеро отримали поранення.