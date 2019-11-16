В Крыму продлили арест 6 фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир"

В оккупированном Крыму подконтрольный Российской Федерации "суд" принял решение о продлении меры пресечения шестерым фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио свобода".

Как сообщается, оккупационный "суд" решил продлить арест шестерым фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир". Так, активисты Айдер Джеппаров, Риза Омеров, Энвер Омеров, Руслан Нагаев, Ленур Хахилов и Эскендер Сулейманов остались под стражей до 5 февраля.

"Все жалобы были отклонены судом. Не были взяты во внимание все основные доводы, которые нами уже неоднократно выкладывались", - рассказал адвокат Константин Рустемов.

Кроме того, во время судебного заседания Сулейманов заявил, что оккупационный "суд" должен учитывать все доводы и не быть на стороне обвинения. Также он заявил, что требует, чтобы в отношении него применялись нормы Женевской конвенции.

Напомним, в пятницу, 15 ноября, в российском суде в Ростове-на-Дону началось рассмотрение дела в отношении 8 фигурантов второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир". Российский прокурор огласил обвинение всем крымскотатарским активистам. Также один из активистов заявил об отводе судьи.

До этого, 12 ноября, Киевский районный суд " оккупированного Симферополя продлил срок содержания под стражей шестерым фигурантами второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир".