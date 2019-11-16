У Криму продовжили арешт 6 фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір"

В окупованому Криму підконтрольний Російській Федерації "суд" ухвалив рішення про продовження запобіжного заходу шістьом фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо свобода".

Як повідомляється, окупаційний "суд" вирішив продовжити арешт шістьом фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір". Так, активісти Айдер Джеппаров, Риза Омеров, Енвер Омеров, Руслан Нагаєв, Ленур Хахілов та Ескендер Сулейманов залишилися під вартою до 5 лютого.

"Всі скарги судом були відхилені. Чи не були взяті до уваги всі основні доводи, які нами вже неодноразово викладалися", - розповів адвокат Костянтин Рустемов.

Крім того, під час судового засідання Сулейманов заявив, що окупаційний "суд" повинен враховувати всі доводи та не бути на стороні обвинувачення. Також він заявив, що вимагає, щоб стосовно нього застосовувалися норми Женевської конвенції.

Нагадаємо, у п'ятницю, 15 листопада, в російському суді в Ростові-на-Дону почався розгляд справи щодо 8 фігурантів другої бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір". Російський прокурор оголосив звинувачення всім кримськотатарським активістам. Також один з активістів заявив про відвід судді.

До цього, 12 листопада, Київський районний "суд" окупованого Сімферополя продовжив термін тримання під вартою шістьом фігурантами другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір".