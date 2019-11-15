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В России объявили обвинение 8 фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир"

Новости » Происшествия     15.11.2019 - 22:39
В России объявили обвинение 8 фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир"
Иллюстративное фото: фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" (humanrights.org.ua)

Один из активистов заявил об отводе судьи

В пятницу, 15 ноября, во время заседания суда в Ростове-на-Дону российский прокурор огласил обвинение 8 фигурантам второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Как рассказал адвокат крымскотатарских активистов Назим Шеихмамбетов, прокурор Игорь Колликов за краткое время огласил обвинение 8 фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" во время сегодняшнего заседания российского Южного окружного военного суда.

"Прокурор огласил обвинение в отношении всех фигурантов. Сам обвинительный вывод состоит из около полутора тысяч страниц, однако прокурор уложился в 5 минут, чтобы объяснить суть обвинения", - заявил адвокат.

Он добавил, что во время выступления его подзащитных российский судья неоднократно их перерабатывал, когда активисты выражали свое отношение к объявленному обвинению. В результате один из активистов заявил об отводе судьи.

"И во время выступления Сервера Мустафаева судья продолжил прерывать. Мустафаев заявил ему отвод. На этом заседание завершилось. Суд принял решение на следующем заседании продолжить заслушивать отношение наших подзащитных к обвинению. На сегодняшнем заседании свое отношение к обвинению успели высказать Марлен Асанов, Сервер Мустафаев, Сервер Зекирьяев, Мемет Билялов", - отметил адвокат.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Ростове-на-Дону начался суд над 8 крымскотатарскими активистами, фигурантами "дела Хизб ут-Тахрир". Все подсудимые отвергают обвинения и считают, что их преследуют за политические и религиозные мотивы.

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Новости Украины обвинениеХизб ут-ТахрирСуд
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