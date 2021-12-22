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Крым накрыло снегопадами. Оккупанты надеются на улучшение ситуации с водой

Автор: Ольга Белей

Оккупированный Крым накрыли обильные снегопады. Оккупационные власти рассчитывают, что благодаря осадкам пополнятся запасы воды в местных водохранилищах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Как заявил так называемый "замгубернатора" оккупированного Севастополя Николай Жигулин, осадки помогут пополнить Чернореченское водохранилище.

"42 млн кубометров у нас в водохранилище есть, плюс снег, который выпал в горах. Это благоприятно повлияет на ситуацию с водоснабжением", - отметил он.

Также сообщается, что оккупационные власти надеются на то, что благодаря снегопадам улучшится ситуация с водой летом.

Напомним, ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что исключает возможность возобновления подачи днепровской воды в Крым. По ее словам, это незаконно.

Отметим, предыдущий министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников говорил, что Украина может подать воду на полуостров в случае гуманитарной угрозы украинцам.

А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что вся ответственность в обеспечении жителей Крыма питьевой водой лежит на России. При этом Украина будет прилагать максимум усилий для того, чтобы РФ привлекли к международно-правовой ответственности за оккупацию полуострова.

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Крым