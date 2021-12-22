Крим накрило снігопадами. Окупанти сподіваються на покращення ситуації з водою

Окупований Крим накрили рясні снігопади. Окупаційна влада розраховує, що завдяки опадам поповняться запаси води в місцевих водосховищах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Як заявив так званий "замгубернатора" окупованого Севастополя Микола Жигулін, опади допоможуть поповнити Чорноріченське водосховище. "42 млн кубометрів у нас у водосховищі є плюс сніг, який випав у горах. Це сприятливо вплине на ситуацію з водопостачанням", - зазначив він. Також повідомляється, що окупаційна влада сподівається на те, що завдяки снігопадам покращиться ситуація з водою влітку.