В Крыму отпустили активистку Алиеву после второго задержания за день

В Крыму сотрудники российской ФСБ отпустили после повторного задержания дочь осужденного по ялтинскому "делу Хизб ут-Тахрир" Муслима Алиева, Гульсум Алиеву. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Алиева рассказала, что после второго задержания ее снова допросили.

"Туда (в комнату для допросов, - ред.) зашли сотрудники погранслужбы и в достаточно резкой форме начали спрашивать, кем мне приходится Муслим Алиев. Они спросили, знаю ли я, что он осужден на 19 лет и я ответила, что, конечно, знаю", - рассказала Алиева.

По ее словам, российские силовики спрашивали, посещала ли она суды по "делу Хизб ут-Тахрир".

"На эти вопросы я уже отказалась отвечать, сослалась на 51 статью", - сообщила Алиева.

Она сообщила, что в Херсон, куда направлялась, так и не попала.

Напомним, 13 января в 12:50 по крымскому времени (11:50 по киевскому времени) Гульсум Алеву сотрудники ФСБ задержали на российском пункте пропуска Армянск (напротив украинского КПВВ Каланчак) и отвезли в отделение российской полиции в Армянске в 14.30 по крымскому времени (13:20 по Киевскому).

Туда выехал крымский адвокат Эмиль Курбединов вместе с адвокатом Эдемом Семедляевым, чтобы оказать юридическую помощь.

РБК-Украина писало, что Алиеву отпустили после пяти часов допроса. Однако вскоре стало известно, что ее снова задержали.