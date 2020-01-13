В Крыму задержали крымскотатарскую активистку

Фото: задержанная активистка (слева) (facebook.com/crimeahrg)

Гульсум Алиева - дочь политзаключенного

Крымскотатарскую активистку Гульсум Алиеву, дочь осужденного по "делу" крымских мусульман ​Муслима Алиева, задержали на пункте пропуска Армянск в оккупированном Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крымскую правозащитную группу.

Отмечается, что задержанную отвезли в отделение российской полиции в Армянске. Туде выехал крымский адвокат Эмиль Курбединов вместе с адвокатом Эдемом Семедляевым, чтобы оказать Алиевой юридическую помощь.

В 2018 году в отношении Гульсум Алиевой возбуждали административное дело по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение вражды и ненависти) и уголовное дело по ст. 282 УК РФ. Позже оба дела в отношении активистки были прекращены.

Ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил о депортации из оккупированного Крыма на материковую часть Украины журналиста Евгения Гайворонского.

РБК-Украина ранее писало, что более половины журналистов, находящихся в тюрьмах России, были задержаны в аннексированном Крыму. На данный момент в российских местах несвободы находится семь журналистов, четверо из которых были задержаны в Крыму во время освещения ситуации с агрессией Российской Федерации по отношению к крымскотатарскому населению.