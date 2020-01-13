ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

При выезде из Крыма повторно задержали крымскотатарскую активистку Алиеву

Новости » Общество     13.01.2020 - 19:17
При выезде из Крыма повторно задержали крымскотатарскую активистку Алиеву
Фото: (facebook.com/crimeahrg)

Она пыталась пересечь пункт пропуска "Армянск"

В анексованому Крыму сотрудники российской ФСБ второй раз за день задержали дочь осужденного в ялтинской "делу Хизб ут-Тахрир" Муслима Алиева Гульсум Алиеву. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

По словам адвоката Эмиля Курбединова, второе задержание произошло, когда Алиева попыталась выехать на материковую часть Украины на подконтрольном России пункте пропуска "Армянск".

"После того, как Гульсум Алиева вышла из отделения полиции в городе Армянск, она вернулась с мужем на административный пункт пропуска, потому что ей сегодня необходимо попасть в Херсон. Там она была задержана повторно", - сказал Курбединов.

Ранее сообщалось, что крымскотатарский активистку Гульсум Алиева отпустили из отделения полиции в городе Армянске (оккупированный Крым) после пяти часов допроса.

Напомним, 13 января в 12:50 по крымскому времени (11:50 по киевскому времени) Гульсум Алеву сотрудники ФСБ задержали на российском пункте пропуска Армянск (напротив украинского КПВВ Каланчак) и отвезли в отделение российской полиции в Армянске в 14.30 по крымскому времени (13:20 по Киевскому).

Туда выехал крымский адвокат Эмиль Курбединов вместе с адвокатом Эдемом Семедляевым, чтобы оказать юридическую помощь.

В Крыму задержали крымскотатарскую активистку Турция поднимет вопросы Крыма и заложников в ходе визита Путина
Новости Украины КрымЗадержание
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь