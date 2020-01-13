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В Крыму отпустили активистку Алиеву после второго задержания за день

Новости » Общество     13.01.2020 - 22:27
В Крыму отпустили активистку Алиеву после второго задержания за день
Фото: Гульсум Алиева (facebook.com/crimeahrg)

Выехать с Крыма ей не удалось

В Крыму сотрудники российской ФСБ отпустили после повторного задержания дочь осужденного по ялтинскому "делу Хизб ут-Тахрир" Муслима Алиева, Гульсум Алиеву. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Алиева рассказала, что после второго задержания ее снова допросили.

"Туда (в комнату для допросов, - ред.) зашли сотрудники погранслужбы и в достаточно резкой форме начали спрашивать, кем мне приходится Муслим Алиев. Они спросили, знаю ли я, что он осужден на 19 лет и я ответила, что, конечно, знаю", - рассказала Алиева.

По ее словам, российские силовики спрашивали, посещала ли она суды по "делу Хизб ут-Тахрир".

"На эти вопросы я уже отказалась отвечать, сослалась на 51 статью", - сообщила Алиева.

Она сообщила, что в Херсон, куда направлялась, так и не попала.

Напомним, 13 января в 12:50 по крымскому времени (11:50 по киевскому времени) Гульсум Алеву сотрудники ФСБ задержали на российском пункте пропуска Армянск (напротив украинского КПВВ Каланчак) и отвезли в отделение российской полиции в Армянске в 14.30 по крымскому времени (13:20 по Киевскому).

Туда выехал крымский адвокат Эмиль Курбединов вместе с адвокатом Эдемом Семедляевым, чтобы оказать юридическую помощь.

РБК-Украина писало, что Алиеву отпустили после пяти часов допроса. Однако вскоре стало известно, что ее снова задержали.

Посольство Украины отреагировало на то, что Daily Mail назвало Крым российским При выезде из Крыма повторно задержали крымскотатарскую активистку Алиеву
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