У Криму відпустили активістку Алієву після другого затримання за день

Фото: Гульсум Алієва (facebook.com/crimeahrg)

Виїхати з Криму їй не вдалося

У Криму співробітники російської ФСБ відпустили після повторного затримання дочку засудженого по ялтинській "справі Хізб ут-Тахрір" Мусліма Алієва, Гульсум Алієву. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Алієва розповіла, що після другого затримання її знову допитали.

"Туди (в кімнату для допитів, - ред.) зайшли співробітники прикордонної служби і в досить різкій формі почали питати, ким мені доводиться Муслім Алієв. Вони запитали, чи я знаю, що він засуджений до 19 років і я відповіла, що, звичайно, знаю", - розповіла Алієва.

За її словами, російські силовики запитували, відвідувала вона суди по "справі Хізб ут-Тахрір".

"На ці питання я вже відмовилася відповідати, послалася на 51 статтю", - повідомила Алієва.

Вона повідомила, що в Херсон, куди прямувала, так і не потрапила.

Нагадаємо, 13 січня о 12:50 по кримському часу (11:50 за київським часом) Гульсум Алеву співробітники ФСБ затримали на російському пункті пропуску Армянськ (навпроти українського КПВВ Каланчак) і відвезли у відділення російської поліції в Армянську в 14.30 по кримському часом (13:20 за Київським).

Туди виїхав кримський адвокат Еміль Курбединов разом з адвокатом Едемом Семедляевым, щоб надати юридичну допомогу.

РБК-Україна писало, що Алієву відпустили після п'яти годин допиту. Однак незабаром стало відомо, що її знову затримали.