В Крыму открыли уголовное дело против руководителя детского лагеря

Российские силовики в оккупированном Крыму открыли уголовное дело в отношении руководительницы детского лагеря в Евпатории. Она взяла на работу россиянина без документов, который изнасиловал несовершеннолетнюю девочку.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, глава лагеря взяла на работу 47-летнего жителя города Люберцы Московской области без необходимых документов.

"В результате, мужчина в августе текущего года во время тихого часа совершил в отношении одной из отдыхающих в лагере девочек действия сексуального характера. Злоумышленник был задержан. В ходе допроса он дал признательные показания", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что подозреваемый ранее был судим за совершение имущественного преступления. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, ранее постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица рассказал, что жителей оккупированного Крыма заставляют избавляться от украинских паспортов.

Также РБК-Украина писало, что крымчан начали штрафовать за пересечение административной границы с украинским паспортом.