У Криму відкрили кримінальну справу проти керівника дитячого табору

Російські силовики в окупованому Криму відкрили кримінальну справу стосовно керівниці дитячого табору в Євпаторії. Вона взяла на роботу росіянина без документів, який зґвалтував неповнолітню дівчинку.

Про це повідомляє прес-служба Слідчого комітету РФ.

За даними відомства, глава табору взяла на роботу 47-річного жителя міста Люберці Московської області без необхідних документів.

"В результаті, чоловік у серпні поточного року під час тихої години вчинив стосовно одної з відпочиваючих в таборі дівчаток дії сексуального характеру. Зловмисник був затриманий. У ході допиту він дав свідчення", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що підозрюваний раніше був засуджений за вчинення майнового злочину. Йому обрали запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Нагадаємо, раніше постійний представник України при ООН Сергій Кислиця розповів, що жителів окупованого Криму змушують відмовлятися від українських паспортів.

Також РБК-Україна писало, що кримчан почали штрафувати за перетин адміністративного кордону з українським паспортом.