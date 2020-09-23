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Жителей Крыма заставляют избавляться от украинских паспортов, - посол

Киев, Среда 23 сентября 2020 16:59
Жителей Крыма заставляют избавляться от украинских паспортов, - посол
Фото: Сергей Кислица (flickr.com/unisgeneva)
Автор: РБК-Украина

Жителей оккупированного Крыма заставляют избавляться от украинских паспортов. В то же время с точки зрения властей Украины отказ от паспорта не означает выход из гражданства.

Об этом в интервью "Крым.Реалии" рассказал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

По его словам, оккупационные власти преследуют жителей Крыма с украинскими паспортами.

"То, что на владельцев украинских паспортов давят для того, чтобы они избавились от этих паспортов - это факт. Но я хочу сказать, что украинское гражданство не вытекает из наличия паспорта", - отметил Кислица.

Он уточнил, если оккупанты заставляют жителей полуострова порвать свои украинские паспорта, они все равно остаются гражданами Украины.

Напомним, в июле сообщалось, что крымчан начали штрафовать за пересечение административной границы с украинским паспортом. А ФСБ требует от них предъявлять российский паспорт.

При этом, по данным Министерства реинтеграции, в оккупированных районах Донбасса около 200 тысяч человек получили российские паспорта. При этом около 400 тысяч жителей отдельных районов Луганской области выехали на подконтрольные территории.

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