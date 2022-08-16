UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Крыму останавливают ж/д сообщение: что стало причиной

Фото: в Крыму останавливают ж/д сообщение (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Оккупационные "власти" Крыма сообщили о повреждении железной дороги в Джанкойском районе после утренних взрывов. В связи с этим на полуострове останавливают железнодорожное сообщение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По информации главного гауляйтера Крыма Сергея Аксенова, Крым сокращает маршруты поездов - они будут останавливаться под Феодосией, дальше по полуострову людей будут возить автобусами.

Отмечается, что после утреннего взрыва поврежден участок железной дороги в районе Джанкоя.

Также стоит подчеркнуть, что в таком случае российские войска временно не смогут использовать железную дорогу для переброски вооружений из Крыма в оккупированную Херсонскую область.

Напомним, утром 16 августа во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. В Джанкойском районе сдетонировало хранилище боеприпасов.

По данным местных СМИ, в районе произошло сразу два ЧП: пожар на трансформаторной подстанции в Джанкое и детонация на складе боеприпасов в поселке Майское.

Министерство обороны РФ в свою очередь заявило, что причиной взрывов в Джанкое является якобы возгорание на площадке временного хранения боеприпасов.

Читайте РБК-Украина в Google News
КрымВзрыв