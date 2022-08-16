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У Криму зупиняють залізничне сполучення: що стало причиною

Фото: у Криму зупиняють залізничне сполучення (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Окупаційна "влада" Криму повідомила про пошкодження залізниці в Джанкойському районі після ранкових вибухів. У зв'язку з цим на півострові зупиняють залізничне сполучення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За інформацією головного гауляйтера Криму Сергія Аксьонова, Крим скорочує маршрути поїздів - вони зупинятимуться під Феодосією, далі по півострову людей возитимуть автобусами.

Відзначається, що після ранкового вибуху пошкоджена ділянка залізниці в районі Джанкоя.

Також варто підкреслити, що в такому випадку російські війська тимчасово не зможуть використовувати залізницю для перекидання озброєнь з Криму в окуповану Херсонську область.

Нагадаємо, вранці 16 серпня у тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. У Джанкойському районі здетонувало сховище боєприпасів.

За даними місцевих ЗМІ, в районі сталося відразу дві НП: пожежа на трансформаторній підстанції в Джанкої і детонація на складі боєприпасів в селищі Травневе.

Міністерство оборони РФ у свою чергу заявило, що причиною вибухів у Джанкої є нібито загоряння на майданчику тимчасового зберігання боєприпасів.

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КримВибух