У Криму зупиняють залізничне сполучення: що стало причиною

Окупаційна "влада" Криму повідомила про пошкодження залізниці в Джанкойському районі після ранкових вибухів. У зв'язку з цим на півострові зупиняють залізничне сполучення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Також варто підкреслити, що в такому випадку російські війська тимчасово не зможуть використовувати залізницю для перекидання озброєнь з Криму в окуповану Херсонську область.

Відзначається, що після ранкового вибуху пошкоджена ділянка залізниці в районі Джанкоя.

За інформацією головного гауляйтера Криму Сергія Аксьонова, Крим скорочує маршрути поїздів - вони зупинятимуться під Феодосією, далі по півострову людей возитимуть автобусами.

Нагадаємо, вранці 16 серпня у тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. У Джанкойському районі здетонувало сховище боєприпасів.

За даними місцевих ЗМІ, в районі сталося відразу дві НП: пожежа на трансформаторній підстанції в Джанкої і детонація на складі боєприпасів в селищі Травневе.

Міністерство оборони РФ у свою чергу заявило, що причиною вибухів у Джанкої є нібито загоряння на майданчику тимчасового зберігання боєприпасів.