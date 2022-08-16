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В Крыму останавливают ж/д сообщение: что стало причиной

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Крым, Вторник 16 августа 2022 11:31
В Крыму останавливают ж/д сообщение: что стало причиной Фото: в Крыму останавливают ж/д сообщение (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Оккупационные "власти" Крыма сообщили о повреждении железной дороги в Джанкойском районе после утренних взрывов. В связи с этим на полуострове останавливают железнодорожное сообщение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По информации главного гауляйтера Крыма Сергея Аксенова, Крым сокращает маршруты поездов - они будут останавливаться под Феодосией, дальше по полуострову людей будут возить автобусами.

Отмечается, что после утреннего взрыва поврежден участок железной дороги в районе Джанкоя.

Также стоит подчеркнуть, что в таком случае российские войска временно не смогут использовать железную дорогу для переброски вооружений из Крыма в оккупированную Херсонскую область.

Напомним, утром 16 августа во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. В Джанкойском районе сдетонировало хранилище боеприпасов.

По данным местных СМИ, в районе произошло сразу два ЧП: пожар на трансформаторной подстанции в Джанкое и детонация на складе боеприпасов в поселке Майское.

Министерство обороны РФ в свою очередь заявило, что причиной взрывов в Джанкое является якобы возгорание на площадке временного хранения боеприпасов.

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