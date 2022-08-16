В Крыму останавливают ж/д сообщение: что стало причиной

Оккупационные "власти" Крыма сообщили о повреждении железной дороги в Джанкойском районе после утренних взрывов. В связи с этим на полуострове останавливают железнодорожное сообщение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По информации главного гауляйтера Крыма Сергея Аксенова, Крым сокращает маршруты поездов - они будут останавливаться под Феодосией, дальше по полуострову людей будут возить автобусами.

Отмечается, что после утреннего взрыва поврежден участок железной дороги в районе Джанкоя.

Также стоит подчеркнуть, что в таком случае российские войска временно не смогут использовать железную дорогу для переброски вооружений из Крыма в оккупированную Херсонскую область.