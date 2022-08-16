ua ru
Вт, 16 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Криму зупиняють залізничне сполучення: що стало причиною

Новость на русском →
Крим, Вівторок 16 серпня 2022 11:31
У Криму зупиняють залізничне сполучення: що стало причиною Фото: у Криму зупиняють залізничне сполучення (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Окупаційна "влада" Криму повідомила про пошкодження залізниці в Джанкойському районі після ранкових вибухів. У зв'язку з цим на півострові зупиняють залізничне сполучення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За інформацією головного гауляйтера Криму Сергія Аксьонова, Крим скорочує маршрути поїздів - вони зупинятимуться під Феодосією, далі по півострову людей возитимуть автобусами.

Відзначається, що після ранкового вибуху пошкоджена ділянка залізниці в районі Джанкоя.

Також варто підкреслити, що в такому випадку російські війська тимчасово не зможуть використовувати залізницю для перекидання озброєнь з Криму в окуповану Херсонську область.

Нагадаємо, вранці 16 серпня у тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. У Джанкойському районі здетонувало сховище боєприпасів.

За даними місцевих ЗМІ, в районі сталося відразу дві НП: пожежа на трансформаторній підстанції в Джанкої і детонація на складі боєприпасів в селищі Травневе.

Міністерство оборони РФ у свою чергу заявило, що причиною вибухів у Джанкої є нібито загоряння на майданчику тимчасового зберігання боєприпасів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим Вибух
NEWS
Мінус 150 окупантів: Генштаб назвав нові втрати РФ
Мінус 150 окупантів: Генштаб назвав нові втрати РФ
DAILY
Яка українська зброя громить армію Путіна і що чекає нашу "оборонку"
Юлія Акімовакоресподент Яка українська зброя громить армію Путіна і що чекає нашу "оборонку"