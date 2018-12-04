ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Криму спростували переміщення українських катерів з порту Керчі

Новини » Надзвичайні події    04.12.2018 - 11:21
У Криму спростували переміщення українських катерів з порту Керчі
Фото: українські катера (kerchinfo)

"Нікополь" і "Бердянськ" перешвартували на іншу причальну стінку

Захоплені українські військові катери "Нікополь" і "Бердянськ" не переміщали з порту окупованої Керчі (Крим), а перешвартували на іншу стінку того ж причалу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що катери відсутні біля причалу, де стояли після затримання, так як їх перешвартували на іншу причальну стінку. При цьому захоплений буксир "Яни Капу" залишився на колишньому місці.

Нагадаємо, вчора "Мілітарний портал" повідомив, що з порту Керчі в невідомому напрямку відбуксирували українські катери. Зокрема, портал прийшов до цього висновку з фото видання kerchinfo, на якому було зображено тільки захоплений буксир.

Зазначимо, захоплених у Чорному морі моряків звинуватили у нібито порушенні кордону. За словами адвоката Миколи Полозова, їм було пред'явлено звинувачення відразу після арешту. За даними російської сторони, українські військові моряки нібито порушили державний кордон РФ. Він також зазначив, що з самого арешту не зустрічався зі своїм клієнтом, капітаном катера "Бердянськ" Денисом Гриценком.

РФ частково розблокувала українські порти в Азовському морі, - Омелян В Керченській протоці близько 170 суден очікують на прохід, - Цигикал
Новини України КримКримЧорне мореКерченский мосткорабль
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся