У Криму спростували переміщення українських катерів з порту Керчі

Фото: українські катера (kerchinfo)

"Нікополь" і "Бердянськ" перешвартували на іншу причальну стінку

Захоплені українські військові катери "Нікополь" і "Бердянськ" не переміщали з порту окупованої Керчі (Крим), а перешвартували на іншу стінку того ж причалу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що катери відсутні біля причалу, де стояли після затримання, так як їх перешвартували на іншу причальну стінку. При цьому захоплений буксир "Яни Капу" залишився на колишньому місці.

Нагадаємо, вчора "Мілітарний портал" повідомив, що з порту Керчі в невідомому напрямку відбуксирували українські катери. Зокрема, портал прийшов до цього висновку з фото видання kerchinfo, на якому було зображено тільки захоплений буксир.

Зазначимо, захоплених у Чорному морі моряків звинуватили у нібито порушенні кордону. За словами адвоката Миколи Полозова, їм було пред'явлено звинувачення відразу після арешту. За даними російської сторони, українські військові моряки нібито порушили державний кордон РФ. Він також зазначив, що з самого арешту не зустрічався зі своїм клієнтом, капітаном катера "Бердянськ" Денисом Гриценком.