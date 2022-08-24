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В Крыму оккупанты продлили высокий уровень "террористической опасности"

Фото: Сергей Аксенов (facebook.com/aksenov rk)
Автор: Иван Носальский

Во временно оккупированном Крыму был продлен высокий уровень "террористической опасности" на фоне взрывов на полуострове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram так называемого “главы” Крыма Сергея Аксенова.

По его словам, высокий ("желтый") уровень "террористической опасности" будет действовать с 20:00 24 августа до 20:00 8 сентября на территории Армянска, Джанкоя, Красноперекопска, Джанкойского и Красноперекопского районов.

Он также добавил, что такое решение было принято в качестве "профилактической меры".

Напомним, ранее оккупанты уже продлевали высокий уровень "террористической опасности" в Крыму. Тогда это произошло после взрывов на аэродроме под Саками.

Также мы писали, что вчера, 23 августа, во временно оккупированном Крыму уже пятый день подряд сработала система ПВО. Позже так называемые “местные власти” заявили о сбитии беспилотника.

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