В оккупированном Севастополе снова прогремели взрывы
Во вторник, 23 августа, днем во временно оккупированном Севастополе раздались несколько взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал.
Отмечается, что возле города сработала ПВО российских захватчиков.
При этом так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев рассказал, что над морем якобы сбили беспилотник.
Напомним, в понедельник, 22 августа, в оккупированном Севастополе также прогремели взрывы. Их было слышно в разных районах города. Позже оккупационные власти заявили о сбитом беспилотнике.
Также мы писали, что, по словам советника главы ОП Михаила Подоляка, во временно оккупированном Крыму будет увеличиваться количество атак "неизвестного происхождения".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.