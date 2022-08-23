В оккупированном Севастополе снова прогремели взрывы

Во вторник, 23 августа, днем во временно оккупированном Севастополе раздались несколько взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал .

При этом так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев рассказал, что над морем якобы сбили беспилотник.

Напомним, в понедельник, 22 августа, в оккупированном Севастополе также прогремели взрывы. Их было слышно в разных районах города. Позже оккупационные власти заявили о сбитом беспилотнике.

Также мы писали, что, по словам советника главы ОП Михаила Подоляка, во временно оккупированном Крыму будет увеличиваться количество атак "неизвестного происхождения".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.