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Чапутович не видит оснований для отмены санкций против России

Новости » Политика     09.12.2019 - 20:18
Чапутович не видит оснований для отмены санкций против России
Фото: Яцек Чапутович (msz.gov.pl)

Он убежден, что санкции продлят на полгода

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что санкции Евросоюза против России следует продлить на следующие полгода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Соответствующее заявление Чапутович сделал после участия в совещании министров иностранных дел стран-членов ЕС, которое состоялось в Брюсселе.

"Мы не считаем, что произошли существенные изменения в политике России, которые стали предпосылкой чтобы изменить нашу политику. Поэтому, думаю, санкции будут продлены на следующие полгода. Мы считаем, что Россия является стороной, которая прибегла к агрессии, и Россия должна выйти из Донбасса, реализовать минские договоренности", - сказал министр.

Глава польской дипломатии также добавил, что его страна поддерживала и будет поддерживать территориальную целостность Украины в границах, признанных международным правом.

Ранее журналист Рикард Йозвяк сообщил, что встреча в нормандском формате может стать поводом для снятия некоторых санкций Евросоюза против России.

РБК-Украина писало, что новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещала, что санкции против РФ сохранятся до полного выполнения Минских договоренностей.

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