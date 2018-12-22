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Итальянская компания поставила оборудование в Крым в обход санкций

Новости » Политика    22.12.2018 - 01:37
Итальянская компания поставила оборудование в Крым в обход санкций
Фото: оккупированный Крым (wikimapia)

В Bertolaso подтвердили факт поставки и считают, что ничего не нарушили

Итальянская компания Bertolaso поставила оборудование для нового завода агрофирмы "Золотая Балка" в оккупированном Россией Крыму, несмотря на санкции. Это подтвердил представитель коммерческого отдела Bertolaso Лука Карасси, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Собода".

Он рассказал, что два месяца назад компания поставила "Золотой Балке" для завода в Симферополе машину для мытья, наполнения и закупорки бутылок.

"Контракт подписан с Россией, агрофирма "Золотая Балка" - Россия, но мы знали, что наш товар предназначен для установки на крымском предприятии. Сначала заказ был оформлен с "Золотой Балкой", с офисом в Крыму, затем адрес фирмы изменился, и по просьбе клиента окончательный контракт по продаже подписали с Россией", - рассказал Карасси.

Он считает, что компания имела дело напрямую с россиянами" и ничего не нарушила.

"Все законно, ничего подозрительного мы не видим. Мы продаем машинное оборудование различным клиентам, а где они его устанавливают - нас не интересует. Мы рассматриваем Крым как благоприятный регион для ведения бизнеса с большим потенциалом для развития. Если вы спрашиваете о санкциях и моральной стороне вопроса, я оканчиваю разговор", - заявил корреспонденту Карасси.

Издание отмечает, что остальные итальянские компаний, которые, как утверждают представители завода агрофирмы "Золотая Балка", также поставляли крымскому предприятию оборудование, подробно не комментировали ситуацию.

Так, представитель компании Gortani в телефонном разговоре опроверг факт сотрудничества с крымским заводом, а компании Innotec и Robino&Galandrino не подтвердили и не опровергли информацию о сотрудничестве с ним.

Напомним, 21 декабря Евросоюз продлил экономические санкции против Российской Федерации еще на шесть месяцев.

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