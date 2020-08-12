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В Крыму за месяц вынесли 9 приговоров за уклонение от службы в армии РФ

Крым, Среда 12 августа 2020 14:59
В Крыму за месяц вынесли 9 приговоров за уклонение от службы в армии РФ
Фото: российский военный (pinterest.com)
Автор: Максим Зайченко

Всего правозащитники зафиксировали 125 уголовных дел

В июле суды в аннексированном Россией Крыму вынесли 9 приговоров за уклонение от службы в российской армии. Всего зафиксировано 125 уголовных дел.

Об этом сообщается в обзоре "Крымской правозащитной группы".

Так, в июле правозащитники зафиксировали 9 новых уголовных дел в отношении жителей Крыма по ст. 328 УК России (уклонение от службы в Вооруженных силах России).

В подконтрольном РФ Ленинском районном суде оккупированного Севастополя вынесли 4 приговора, 3 - в Центральном районном "суде" Симферополя, 1 - в Нижнегорском районном "суде" и 1 - в Первомайском районном "суде".

Всего на конец июля "Крымская правозащитная группа" зафиксировала 125 уголовных дел за уклонение от службы в армии РФ, которые переданы на рассмотрение в суды оккупированного полуострова. По 113 из них уже вынесены приговоры, еще 12 находятся на рассмотрении.

Напомним, ранее Украина направила материалы в международный суд из-за нарушений в Крыму.

Ранее РБК-Украина писало, что в Международном уголовном суде находятся 14 сообщений о фактах нарушений на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

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