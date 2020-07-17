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Нарушения прав в Крыму и ОРДЛО: Международный суд получил 14 сообщений

Украина, Пятница 17 июля 2020 17:30
Нарушения прав в Крыму и ОРДЛО: Международный суд получил 14 сообщений
Фото: Международный уголовный суд (wikimedia by Hypergio)
Автор: Дмитрий Левицкий

Сообщения находятся на рассмотрении прокурора

Прокурор Международного уголовного суда изучает 14 сообщений о фактах серьезных нарушений норм международного гуманитарного права на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Сообщения касаются убийств, пыток и других преступлений.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

Также прокурор Международного суда получил сообщения о фактах депортация и насильственного перемещения населения оккупированных территорий, а также преднамеренных нападений на гражданское население и гражданские объекты.

Напомним, ранее незаконное ограничение свободы передвижения для граждан Украины в оккупированном Россией Крыму осудили в украинском МИД.

Также прекратить политические преследования крымских татар со стороны российских оккупационных властей в Крыму призвали в Европейском союзе.

Кроме того, доклад о ситуации в оккупированном Крыму опубликовала Организация Объединенных Наций.

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Новости Украины Международный уголовный суднарушение правКрымДонбасс
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