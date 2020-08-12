У Криму за місяць винесли 9 вироків за ухилення від служби в армії РФ

Фото: російський військовий (pinterest.com)

Всього правозахисники зафіксували 125 кримінальних справ

У липні суди в анексованому Росією Криму винесли 9 вироків за ухилення від служби в російській армії. Всього зафіксовано 125 кримінальних справ.

Про це повідомляється в огляді "Кримської правозахисної групи".

Так, в липні правозахисники зафіксували 9 нових кримінальних справ стосовно жителів Криму за ст. 328 КК Росії (ухилення від служби в Збройних силах Росії).

В підконтрольному РФ Ленінському районному суді окупованого Севастополя винесли 4 вироку, 3 - в Центральному районному "суді" Сімферополя, 1 - в Нижньогірському районному "суді" і 1 - у Першотравневому районному "суді".

Всього на кінець липня "Кримська правозахисна група" зафіксувала 125 кримінальних справ за ухилення від служби в армії РФ, які передані на розгляд в суди окупованого півострова. По 113 з них вже винесені вироки, ще 12 знаходяться на розгляді.

Нагадаємо, раніше Україна направила матеріали в міжнародний суд через порушення в Криму.

Раніше РБК-Україна писало, що у Міжнародному кримінальному суді знаходяться 14 повідомлень про факти порушень на окупованих територіях Криму і Донбасу.