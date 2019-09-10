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В Крыму лишены свободы 86 политзаключенных

Новости » Общество    10.09.2019 - 01:47
В Крыму лишены свободы 86 политзаключенных
Иллюстративное фото: фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" (humanrights.org.ua)

Из них 34 узникам уже вынесли приговоры

По состоянию на 7 сентября 2019 года в оккупированом Крыму 86 человек незаконно лишены свободы в рамках политически мотивированного или религиозного преследования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крымскую правозащитную группу.

Отмечается, что из них 34-м узникам уже вынесли приговоры, часть из них этапировали в колонии Крыма и РФ. Остальные находятся в следственных изоляторах Крыма и РФ.

Среди политзаключенных - девять групп задержанных по "Делу крымских мусульман" (дело "Хизб ут-Тахрир"). Также осужденные по "Делу украинских диверсантов". Из дела "группы Сенцова" в заключении остается Алексей Чирний (задержан в мае 2014 года и осужден на 7 лет колонии строгого режима).

Фото: списки политзаключенных в Криму (crimeahrg.org)

Как известно, обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией состоялся 7 сентября. Из российского плена были освобождены 24 украинских моряка и 11 политзаключенных. В частности, Олег Сенцов, Роман Сущенко, Эдем Бекиров, Владимир Балух, Павел Гриб, Станислав Клых, Александр Кольченко, Евгений Панов, Артур Панов и Николай Карпюк.

РБК-Украина писало, что адвокат украинских политзаключенных в России Илья Новиков надеется, что Валентин Выговский и Игорь Кияшко, обвиненные в шпионаже, попадут в следующий список на обмен.

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